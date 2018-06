Buffalo (SID) - Die New England Patriots mit dem deutschen Football-Star Sebastian Vollmer sind in der US-Profiliga NFL weiterhin nicht zu stoppen. Der Super-Bowl-Gewinner gewann auch sein zehntes Saisonspiel mit 20:13 bei den Buffalo Bills. Zuletzt hatten die Patriots 2007 mit 16 Siegen eine "perfekte" reguläre Saison gespielt, waren danach aber im Meisterschaftsendspiel den New York Giants unterlegen.

Gegen Buffalo waren Running Back James White mit zwei Touchdowns und Kicker Stephen Gostkowski (zwei Field Goals, zwei Extrapunkte) die Sieggaranten für das Team aus Boston. Star-Quarterback Tom Brady bot mit nur einem Touchdown-Pass eine durchschnittliche Vorstellung.