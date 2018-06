Paris (AFP) Der als Drahtzieher der Anschläge von Paris geltende Islamist Abdelhamid Abaaoud hatte womöglich einen Selbstmordanschlag auf das Geschäftsviertel La Défense geplant. Der belgisch-marokkanische Islamist und ein Komplize hätten sich möglicherweise in der Woche nach der Anschlagsserie in La Défense "in die Luft jagen" wollen, sagte Staatsanwalt François Molins am Dienstagabend. In Belgien wurde ein weiterer Verdächtiger zur Fahndung ausgeschrieben.

