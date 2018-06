Washington (AFP) Französische Kampfflugzeuge haben am Dienstag einen Kommandostand der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nahe der nordirakischen Stadt Mossul zerstört. Das verlautete am Rande des Washington-Besuchs von Frankreichs Präsident François Hollande aus Delegationskreisen. Das französische Verteidigungsministerium teilte später mit, dass auch ein Ausbildungslager der Dschihadisten angegriffen worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.