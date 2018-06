Paris (AFP) Im Kampf gegen eine Radikalisierung von Gläubigen will der Zentralrat der Muslime in Frankreich eine Art "Führerschein" für Imame einführen. Künftig solle es eine "Zertifizierung" für die Vorbeter von Moscheen geben, sagte der Zentralrats-Vorsitzende Anouar Kbibech am Dienstag, elf Tage nach den islamistischen Anschlägen von Paris mit 130 Toten. Damit solle sichergestellt werden, dass die Imame einen "offenen und toleranten Islam" predigen und den "französischen Kontext, die Geschichte der Religionen und Institutionen" in dem Land sowie die Prinzipien der Laizität kennen.

