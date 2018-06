Paris (AFP) Ein mutmaßlicher Unterstützer der Attentäter von Paris, der dem Islamisten Abdelhamid Abaaoud Unterschlupf gewährt haben soll, ist am Dienstag an die Justiz überstellt worden. Jawad Bendaoud sollte im Verlauf des Tages einem Richter vorgeführt werden, wie aus Justizkreisen in Paris verlautete. Bendaoud soll dem mutmaßlichen Anschlags-Drahtzieher Abaaoud eine Wohnung in der Pariser Vorstadt Saint-Denis zur Verfügung gestellt haben. Er wurde am vergangenen Mittwoch nahe der Wohnung festgenommen, während Sondereinheiten das Gebäude stürmten.

