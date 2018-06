Aue (SID) - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue und Innenverteidiger Pawel Baranowski haben ihren Vertrag "in gegenseitigem Einvernehmen" aufgelöst. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 25-jährige Pole war in dieser Saison zweimal in der Liga für die Veilchen aufgelaufen.