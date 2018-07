Venedig (AFP) Mit einem Staatsbegräbnis haben die Italiener am Dienstag Abschied von einer 28-jährigen Mitbürgerin genommen, die bei den Anschlägen von Paris getötet worden war. Die Trauerfeier für die Doktorandin Valeria Solesin, einziges italienisches Opfer der Attentate vom 13. November, fand auf dem Markusplatz in ihrer Heimatstadt Venedig statt. Tausende Menschen nahmen an der Zeremonie teil, darunter die Eltern, der Bruder und der Freund der jungen Frau, die seit mehreren Jahren in Paris gelebt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.