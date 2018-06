Hannover (dpa) - In Hannover und in der benachbarten Gemeinde Gleidingen sind die Leichen einer vierköpfigen Familie entdeckt worden. Der 41 Jahre alte Familienvater sei in der Ortschaft bei Hannover erstochen worden, später seien die Leichen der Frau und zweier Kinder in einer Wohnung in der niedersächsischen Landeshauptstadt gefunden worden. Das teilte die Polizei mit.

Man gehe davon aus, dass die 35-jährige Ehefrau die beiden Kinder tötete. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.