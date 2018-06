Rangun (AFP) Nach dem Erdrutsch nahe einer Jade-Mine im Norden Myanmars gibt es kaum noch Hoffnung auf Überlebende. "Wir sehen nur Leichen", sagte am Dienstag Dashi Naw Lawn, Mitglied einer örtlichen Hilfsorganisation. Er rechne nicht damit, dass noch Überlebende gefunden werden. Nach Angaben der Behörden wurden bislang 113 Leichen geborgen. Laut der regierungsnahen Zeitung "Global New Light of Myanmar" werden noch 30 Menschen vermisst.

