Türkei schießt russischen Kampfjet ab - Putin droht mit Konsequenzen

Moskau (dpa) - Der Abschuss eines russischen Kampfjets im türkisch-syrischen Grenzgebiet führt zu neuen heftigen Spannungen zwischen Moskau und Ankara. Damit steht der gemeinsame internationale Kampf gegen die Terrormiliz IS vor weiteren Problemen. Kremlchef Wladimir Putin kritisierte die türkische Regierung als "Helfershelfer von Terroristen". Die Attacke der türkischen Luftstreitkräfte sei ein "Stoß in den Rücken", sagte Putin. Der Türkei drohte er "ernsthafte Konsequenzen" an. Vertreter der Nato-Staaten wollen heute in Brüssel über den Abschuss beraten.



Trotz Terrorwarnstufe macht Brüssel erste Schritte Richtung Alltag

Brüssel (dpa) - Trotz höchster Terrorwarnstufe beginnt das Leben in Brüssel sich langsam wieder zu normalisieren. Das Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt, das Atomium, öffnete ebenso wie benachbarte Einrichtungen seine Türen. Auch städtische Museen sollen nach und nach wieder öffnen. Große Geschäfte in den Randbezirken Brüssels kehren langsam zum Alltag zurück. Die U-Bahn und Schulen sollen ab morgen wieder öffnen. Die maximale Terrorwarnstufe 4 gilt noch bis Montag. Sie war ausgerufen worden, weil die Regierung ähnliche Anschläge wie in Paris befürchtet.



Hollande bei Obama eingetroffen



Washington (dpa) - Vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge in Paris ist Frankreichs Staatspräsident François Hollande mit US-Präsident Barack Obama zusammengekommen. "Ich bin froh, François hier zu haben", sagte Obama zu Beginn des Treffens im Oval Office des Weißen Hauses. Fragen wurden zunächst nicht beantwortet. Hollande lotet in dieser Woche intensiv Möglichkeiten zur Bekämpfung der Terrormiliz IS aus. Morgen wird Bundeskanzlerin Angela Merkel in Paris sein. Am Donnerstag reist Hollande nach Moskau zum russischen Präsidenten Vladimir Putin.



Frankreich richtet Sicherheitsschleusen für Thalys-Reisende ein

Paris (dpa) - Frankreich führt nach den Anschlägen von Paris flughafenähnliche Kontrollen für die auch nach Deutschland fahrenden Hochgeschwindigkeitszüge Thalys ein. An den Bahnhöfen in Paris und Lille sollen an den Zugängen zu den entsprechenden Gleisen noch in diesem Jahr Sicherheitsschleusen eingerichtet werden. Sie sollen denen für Reisen durch den Ärmelkanaltunnel entsprechen. Nutzer der dort verkehrenden Eurostar-Züge müssen schon heute vor der Fahrt einen Metalldetektor passieren. Zudem gibt es Gepäckkontrollen per Röntgenscanner. In Deutschland sind solche Pläne bislang nicht bekannt.



Hinweis auf Terrorverdächtigen in NRW bestätigt sich nicht

Bielefeld (dpa) - Nach einem Polizeieinsatz auf der Suche nach dem Terrorverdächtigen Salah Abdeslam in Ostwestfalen gibt die Polizei Entwarnung. Ein Hinweis, dass Abdeslam sich in Rahden im Kreis Minden-Lübbecke aufhalten könnte, bestätigte sich nicht. Mehrere Personen seien überprüft worden. Der Gesuchte sei aber nicht darunter gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Abdeslam ist der Bruder eines der Selbstmordattentäter von Paris und wird international gesucht.



Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt an Seite von Loki bestattet

Hamburg (dpa) - Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt ist in Hamburg in aller Stille bestattet worden. Seine Urne wurde am Vormittag im Familiengrab auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Dort sind auch seine Frau Loki und seine Eltern begraben. Bei einem Staatsakt im Hamburger Michel hatten 1800 Trauergäste aus dem In- und Ausland gestern Abschied von dem Staatsmann, SPD-Politiker und Publizisten genommen, der am 10. November im Alter von 96 Jahren gestorben war. Schmidt war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler.