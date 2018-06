Niamey (AFP) Afrikas wichtigstes Mode-Ereignis, das Fima-Festival im Niger, ist aus Angst vor Anschlägen kurzfristig abgesagt worden. Unter anderem wegen der Geiselnahme in der malischen Hauptstadt Bamako am vergangenen Freitag und wegen der Anschläge in Paris eine Woche zuvor habe die nigrische Regierung entschieden, das Mode-Festival zu verschieben, erklärte am Dienstag der Modemacher Seidnaly Sidhamed, der weltweit unter seinem Künstlernamen Alphadi aktiv ist. Da bereits etwa tausend Desiger und Models in den Niger gekommen seien, werde das Festival "sehr bald" nachgeholt.

