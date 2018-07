Islamabad (AFP) In Pakistan droht einem querschnittsgelähmten Mann die Todesstrafe. Nachdem die Hinrichtung bereits mehrfach verschoben worden sei, solle der 2009 wegen Mordes verurteilte Mann nun am Mittwoch hingerichtet werden, teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Dienstag mit. Damit stehe Pakistan vor der 300. Hinrichtung in weniger als einem Jahr.

