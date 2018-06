Moskau (AFP) Ein mit drei Militärrichtern besetztes Gericht in Moskau hat die 20-jährige Haftstrafe gegen den ukrainischen Regisseur Oleg Senzow bestätigt, die im August von einem Gericht in Rostow am Don verhängt worden war. Das Urteil sei nun rechtskräftig, meldeten russische Nachrichtenagenturen am Dienstag. Auch die zehnjährige Haftstrafe gegen den ukrainischen Umwelt-Aktivisten Alexander Koltschenko wurde aufrechterhalten. Die Angeklagten konnten die Gerichtsverhandlung von ihrem Gefängnis im südrussischen Rostow am Don aus über Videoschaltung verfolgen.

