Zürich (AFP) Eine Untersuchung der unabhängigen Organisation Verité für den Lebensmittelriesen Nestlé hat schlimme Arbeitsbedingungen in der thailändischen Fischindustrie bestätigt. Nestlé erklärte daraufhin am Dienstag, bei seinen Zulieferern von Meeresfrüchten hätten Zwangsarbeit, Ausbeutung und Kinderarbeit keinen Platz. Ein Aktionsplan zur Verhinderung solcher Praktiken beginne sofort und werde zunächst bis Ende 2016 in Kraft bleiben.

