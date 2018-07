Paris (dpa) - Nach den Terroranschlägen von Paris schmiedet Frankreichs Präsident François Hollande an einer internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS. Dazu reist Hollande heute zu Gesprächen mit US-Präsident Barack Obama nach Washington. In der belgischen Hauptstadt Brüssel gilt derweil weiter die höchste Terrorwarnstufe. Sie war am Abend verlängert worden, weil die Sicherheitsbehörden noch immer von einer "ernsten und unmittelbaren Bedrohung" ausgehen. Die maximale Warnstufe soll bis Montag gelten.

