München (dpa) - Einer der Attentäter von Paris ist nach Angaben des bayerischen Innenministeriums doch nicht im Freistaat als Flüchtling registriert worden. Das sagte ein Ministeriumssprecher am Abend der dpa. Zuvor hatte Innenminister Joachim Herrmann noch dem "Münchner Merkur" erzählt, laut aktuellem Erkenntnisstand sei einer der Terroristen, die sich vor eineinhalb Wochen vor dem Stade de France in die Luft gesprengt hatten, in Bayern registriert worden. "Es spricht im Moment sehr viel dafür." Sein Sprecher Oliver Platzer sagte nun: "Es handelt sich nicht um den gestorbenen Attentäter."

