Tunis (dpa) - Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf die Präsidentengarde in Tunesien hat Präsident Béji Caïd Essebsi den Ausnahmezustand verhängt. Das nordafrikanische Land werde einen "Krieg gegen den Terrorismus" führen, sagte das Staatsoberhaupt am Abend. Es wurde eine Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis fünf Uhr Morgens angeordnet. Ein Sprecher des Präsidenten sagte, die Explosion in einem Bus der Sicherheitskräfte am frühen Abend scheine durch einen Selbstmordattentäter herbeigeführt worden zu sein. Mindestens zwölf Menschen starben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.