Bangkok (AFP) Rund drei Monate nach dem tödlichen Bombenanschlag auf einen Schrein in Bangkok sind zwei Verdächtige vor einem Militärgericht angeklagt worden. Die beiden Männer, die der muslimischen Minderheit der Uiguren in China entstammen, erschienen am Dienstag vor Gericht, wo die Anklagepunkte verlesen wurden. Unter anderem werde den Verdächtigen versuchter und vorsätzlicher Mord sowie illegaler Waffenbesitz vorgeworfen, sagte Chefankläger Withtaya Puangpunngam der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.