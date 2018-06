Ankara (AFP) Mit dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs durch die Türkei im Grenzgebiet zu Syrien hat sich die Lage in der Region weiter verschärft. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte am Dienstag "ernste Konsequenzen" für die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Ankara an. Auf Antrag der Türkei sollte noch am Nachmittag die Nato zu einem Sondertreffen zusammenkommen.

