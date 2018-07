Washington (AFP) Nach den Anschlägen von Paris haben US-Präsident Barack Obama und der französische Staatschef François Hollande Geschlossenheit im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) demonstriert. "Wir sind hier, um zu erklären, dass die Vereinigten Staaten und Frankreich in totaler Solidarität zusammenstehen", sagte Obama am Dienstag nach mehr als anderthalbstündigen Beratungen mit Hollande im Weißen Haus. Gemeinsam würden beide Länder die "Terroristen und jene, die sie geschickt haben" zur Rechenschaft ziehen und "unsere Nationen verteidigen".

