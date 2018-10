Genf (AFP) Kinder sind nach Angaben der UNO durch die Gefahren der Erderwärmung ganz besonders bedroht. 690 Millionen Kinder lebten in den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Weltregionen, heißt es in einer am Dienstag in Genf veröffentlichten Studie des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.