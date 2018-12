New York (AFP) Ein Kleid, das Judy Garland im Hollywood-Klassiker "Der Zauberer von Oz" trug, ist am Montag für 1,56 Millionen Dollar (1,46 Millionen Euro) in New York versteigert worden. Wie das Auktionshaus Bonhams mitteilte, überstieg der Kaufpreis deutlich die Schätzsumme von 800.000 bis 1,2 Millionen Dollar. Garland trug das Kleid als 17-Jährige in ihrer Rolle als Dorothy in dem 1939 gedrehten Musicalfilm, mit dem sie über Nacht zum Star wurde.

