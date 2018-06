Washington (AFP) Nach den Anschlägen von Paris ist der französische Staatschef François Hollande zu Beratungen in Washington eingetroffen. Seine Regierungsmaschine landete am Dienstag auf der Luftwaffenbasis Andrews nahe der US-Hauptstadt. Hollande wird gegen 16.15 Uhr MESZ zu Beratungen über den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bei US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus erwartet. Anschließend treten Obama und Hollande gemeinsam vor die Presse (17.30 Uhr MEZ).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.