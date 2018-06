Washington (AFP) Das US-Militär ist nach eigenen Angaben nicht in den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs im türkisch-syrischen Grenzgebiet verwickelt. "Unsere türkischen Verbündeten haben uns informiert, dass ihre Kampfflugzeuge ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen haben, nachdem es am Dienstag den türkischen Luftraum verletzt hat", sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Dienstag. "Wir können bestätigen, dass US-Einheiten nicht in diesen Zwischenfall involviert waren." Die USA haben Militäreinheiten im Nato-Land Türkei stationiert und fliegen von der Luftwaffenbasis Incirlik aus Luftangriffe gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien.

