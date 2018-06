Washington (AFP) Die US-Regierung hat eine weltweit geltende Reisewarnung herausgegeben. Angesichts einer verstärkten "terroristischen Bedrohung" ergehe diese allgemeine Reisewarnung an alle Landsleute, teilte das US-Außenministerium am Montag in Washington mit. Die derzeit vorliegenden Informationen ließen den Schluss zu, dass extremistische Organisationen wie der Islamische Staat (IS), Al-Kaida oder Boko Haram weitere Anschläge "in vielen Regionen" der Welt planten.

