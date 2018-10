Vatikanstadt (AFP) Nach dem jüngsten Datenleck im Vatikan hat in dem Kirchenstaat der Prozess gegen zwei Journalisten und drei frühere Vatikan-Mitarbeiter begonnen. Die erste Anhörung am Dienstag widme sich Verfahrensfragen, teilte der Vatikan mit. Den fünf Verdächtigen werden der Diebstahl und die Veröffentlichung vertraulicher Dokumente zur Last gelegt. Ihnen drohen bis zu acht Jahre Haft.

