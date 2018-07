Puebla (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Reisebus in Mexiko sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Fahrgäste wurden zum Teil schwer verletzt worden, als auf einer Landstraße im Bundesstaat Puebla ein Bus mit einem Auto zusammenstieß und in Flammen aufging. Das sagte der Direktor für Zivilschutz im Innenministerium im Fernsehsender Milenio TV. Auf der Straße zwischen Poza Rica im Bundesstaat Veracruz und Puebla sei ein Kompaktwagen mit dem Reisebus kollidiert. Der ausgelaufene Treibstoff habe sich entzündet und den Reisebus in Brand gesetzt.

