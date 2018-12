Manila (dpa) – Einer der aktivsten Vulkane der Philippinen hat in der Nacht zu Dienstag eine Aschewolke in die Luft geschleudert. Die Vulkanwarte rief Behörden in der Umgebung deshalb zu erhöhter Wachsamkeit auf. Über dem Vulkan Kanlaon stand zeitweilig eine bis zu 1500 Meter hohe Rauchfahne. Der 2453 Meter hohe Vulkan liegt in der Provinz Negros Oriental, rund 520 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand. Die Flugaufsicht wurde angewiesen, dass Piloten das Gebiet weiträumig umfliegen sollten. Der Vulkan war zuletzt 2006 aktiv.

