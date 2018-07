Baku (AFP) Die bekannte aserbaidschanische Journalistin Chadidscha Ismailowa hat am Mittwoch ihren Berufungsprozess gegen eine Verurteilung zu siebeneinhalb Jahren Haft verloren. "Das Gericht weist die Berufung als unbegründet zurück, das Urteil bleibt in Kraft", teilte ein Richter in Baku mit. Die 39-Jährige sieht sich politisch verfolgt. Auch der Europarat sieht die Meinungsfreiheit in dem vorderasiatischen Staat zunehmend eingeschränkt.

