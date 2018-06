Oakland (SID) - Die Golden State Warriors haben einen Startrekord in der Basketball-Profiliga NBA aufgestellt. Der Meister feierte mit dem 111:77 gegen die Los Angeles Lakers den 16. Sieg in Serie. Die alte Bestmarke hatten zuvor die Washington Capitols (1948/49) und die Houston Rockets (1993/94) gehalten. Auf jeweils 14 Siege zu Saisonbeginn waren Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks 2002/03 sowie die Boston Celtics (1957/58) gekommen.

"Mit einem 16:0 in die Saison zu starten, was noch niemand zuvor geschafft hat, ist schon cool. So wollen wir weitermachen", sagte Warriors-Superstar Stephen Curry, der nun die Rekordserie der Lakers von 33 Siegen aus der Saison 1971/72 ins Auge fasst. "Diese Marke können wir erreichen. Aber so weit planen wir nicht, dafür geht es in dieser Liga zu schnell, und es gibt zu viele starke Teams", sagte Curry in einer internationale Telefonkonferenz am Mittwochabend.

Für Golden State war es der 43. Heimsieg in Folge mit mindestens 100 Punkten. Dies hatten zuletzt die Denver Nuggets in der Saison 1990/91 geschafft. Setzen die Warriors ihren Siegeszug fort, könnten sie auch die bislang beste Saisonbilanz knacken.

1995/96 gewannen die Chicago Bulls um Basketball-Legende Michael Jordan 72 Spiele und kassierten nur zehn Niederlagen. Teil dieses Teams war auch Warriors-Cheftrainer Steve Kerr, der wegen Rückenproblemen seit Saisonbeginn von seinem Assistenten Luke Walton vertreten wird.

Liste der NBA-Teams mit den meisten Siegen zum Saisonstart:

2015/16 Golden State Warriors (aktuell 16 Siege)

1948/49 Washington Capitols (15)

1993/94 Houston Rockets (15)

1957/58 Boston Celtics (14)

2002/03 Dallas Mavericks (14)

Liste der NBA-Teams mit der besten Saisonbilanz:

1995/96 Chicago Bulls 72:10

1996/97 Chicago Bulls 69:13

1971/72 Los Angeles Lakers 69:13

1966/67 Philadelphia 76ers 68:13*

1972/73 Boston Celtics 68:14

*erst ab der Saison 1971/72 gab es 82 Saisonspiele