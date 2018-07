Brüssel (AFP) Der französische Komiker Dieudonné ist nach Angaben von Anwälten in Belgien wegen Anstiftung zum Hass zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Lütticher Gericht habe am Mittwoch festgestellt, dass Dieudonné Hassreden gehalten und sich der Leugnung des Holocaust schuldig gemacht habe, sagte der Anwalt Eric Lemmens als Vertreter jüdischer Organisationen, die in dem Prozess als Nebenkläger aufgetreten waren, der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.