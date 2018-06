Berlin (AFP) Die Umsetzung der Klimaziele der Bundesregierung wird in den kommenden Jahrzehnten auch zur Abkehr von der Kohle führen. "Das geht natürlich einher mit dem Rückgang fossiler Energieträger am Energiemix", sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nannte dazu am Dienstagabend einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren.

