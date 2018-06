Paris (AFP) Bei ihrem Besuch in Paris hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit Frankreichs Staatschef François Hollande am Place de la République der Opfer der Anschläge vor fast zwei Wochen gedacht. Unmittelbar nach Merkels Ankunft in Paris am Mittwochabend begaben sich die beiden Politiker zu dem Platz, in dessen Nähe am 13. November mehrere Angriffe verübt worden waren.

