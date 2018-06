Berlin (AFP) Ungeachtet der Kosten der Flüchtlingskrise hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Ziel eines Bundeshaushalts ohne Neuverschuldung fest. "Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ist etwas, das wir nicht aufgeben sollten", sagte Merkel am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Zwar sei auch in diesem Punkt Flexibilität angebracht, wenn es "sachliche Gründe" gebe. "Aber man darf jetzt auch nicht so tun, als ob die Flüchtlingsaufgabe ein guter Grund ist, von allen Grundsätzen von früher abzuweichen."

