Berlin (AFP) Die Deutschen sind trotz weltweiter Krisen glücklicher geworden: Die Zufriedenheit der Bürger nahm laut dem von der Deutschen Post am Mittwoch veröffentlichten "Glücksatlas" in diesem Jahr leicht zu und erreichte auf einer Skala von null bis zehn einen Wert von 7,02. Am glücklichsten sind erneut die Menschen in Schleswig-Holstein.

