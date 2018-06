Miami (SID) - NFL-Profi Stedman Bailey von den St. Louis Rams ist nach einer Schießerei in Miami mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 25-Jährige befinde sich "in einem kritischen, aber stabilen Zustand", teilten die Rams mit.

Laut US-Medien saß Bailey mit mehreren Familienmitgliedern, darunter zwei junge Kinder, in einem Auto, als aus einem zweiten Wagen Schüsse abgefeuert wurden. Zwei Schüsse sollen den Rams-Receiver am Kopf getroffen haben. Baileys Cousin soll sich in Lebensgefahr befinden, da er beim Versuch, die Kinder zu schützen, mehrfach getroffen wurde.