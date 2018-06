Zürich (dpa) - Der suspendierte FIFA-Präsident Sepp Blatter hat erneut die Rechtmäßigkeit seiner Sperre in Frage gestellt. Im Schweizer Fernsehen sagte Blatter, dass die Ethikkommission ihn gar nicht hätte sperren dürfen. Die Ethikkommission, so der 79-Jährige dürfe Funktionäre und Offizielle suspendieren. In dem Interview drang durch, wie sehr sich Blatter einen guten Abgang wünscht. Blatter ist wie auch UEFA-Präsident Michel Platini von der FIFA-Ethikkommission suspendiert worden. Eine Zwei-Millionen-Franken-Zahlung von 2011 an den Franzosen hatte Fragen aufgeworfen.

