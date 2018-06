Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im vorletzten Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) gegen APOEL Nikosia auf Weltmeister Benedikt Höwedes verzichten. "Er hat Achillessehnenprobleme und setzt zwei Tage aus, weil die Schmerzen zu groß sind", sagte Trainer André Breitenreiter am Mittwoch. Erster Ersatzkandidat ist Roman Neustädter, der den Kapitän bereits mehrmals in dieser Saison in der Innenverteidigung an der Seite von Joel Matip vertrat.

Ihr Abschlusstraining bestritten die Königsblauen am Mittwoch nicht in der Arena, sondern auf dem Trainingsplatz. Die Platzkommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hatte nach einer Begehung des stark lädierten Rasens "empfohlen, ihn nicht weiter zu beanspruchen", berichtete Breitenreiter. Nach dem Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen Bayern München (1:3) hatten sich Spieler beider Mannschaften über den schlechten Zustand des gerade erst verlegten Untergrunds beklagt.

"Der Rasen ist nicht mehr angewachsen", sagte Breitenreiter, "er ist seifig und sehr rutschig. Wir trainieren auf dem Trainingsplatz, um ihn nicht völlig zu zerfetzen." Nikosia indes absolvierte seine letzte Übungseinheit vor dem Spiel in der Arena. Laut Pressesprecher Thomas Spiegel bemüht sich Schalke, den Rasen "schnellstmöglich auszutauschen".