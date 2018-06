Wiesbaden (dpa) - Die Zahl der Studenten ist im laufenden Wintersemester auf einen Rekordwert von fast 2,8 Millionen gestiegen. Das waren noch einmal 2,2 Prozent oder gut 60 000 Studenten mehr als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf der Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Bei den Erstsemestern gab es im Gesamtstudienjahr 2015, also Sommer- und Wintersemester, dagegen zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang. Das Minus fiel mit 0,2 Prozent allerdings gering aus. 503 600 Menschen nahmen im laufenden Jahr erstmals ein Studium auf.

