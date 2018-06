Nairobi (AFP) Papst Franziskus ist zum Auftakt seiner ersten Afrika-Reise am Mittwoch in Kenia gelandet. Am Flughafen der Hauptstadt Nairobi wurde er mit viel Jubel empfangen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Ein Chor und eine Tanzgruppe begrüßten das Kirchenoberhaupt. Am roten Teppich hieß Kenias Präsident Uhuru Kenyatta den Staatsgast willkommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.