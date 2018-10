Berlin (dpa) - Mit einer deutlichen Ausweitung der Bundeswehreinsätze in Mali und im Irak will die Bundesregierung Frankreich für den Kampf gegen die Terrormiliz IS entlasten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kündigte an, bis zu 650 Soldaten zusätzlich nach Mali zu schicken. An der Ausbildung kurdischer Peschmerga-Kämpfer im Irak sollen künftig bis zu 150 deutsche Soldaten teilnehmen - statt wie bisher 100. Im Bundestag sagte Kanzlerin Angela Merkel, Deutschland stehe solidarisch an der Seite Frankreichs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.