Washington (dpa) - Die USA haben schwere Fehler beim Luftschlag gegen ein Krankenhaus der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" im afghanischen Kundus eingeräumt. Der Angriff sei "eine direkte Folge menschlichen Versagens" gewesen, sagte der Befehlshaber der US-Streitkräfte in Afghanistan, General John Campbell. Auch technische Probleme und Schwierigkeiten in den Abläufen hätten dazu beigetragen. Dies habe eine Untersuchung ergeben. Bei dem Luftschlag am 3. Oktober waren 30 Menschen gestorben, darunter Patienten und Krankenhauspersonal.

