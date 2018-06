Berlin (dpa) - Herbert Grönemeyer hat sich empört über die Absage an Xavier Naidoo als Kandidat beim Eurovision Song Contest geäußert. Der NDR habe sich glücklich schätzen können, so ein Kaliber wie Xavier für seine Eurovision gewonnen und überredet zu haben, schrieb der Sänger bei Facebook. Der NDR hatte Naidoo am Donnerstag als deutschen ESC-Vertreter gesetzt. Nachdem sich aufgrund seiner politischen Äußerungen in der Vergangenheit starker Protest gegen Naidoo formierte, zog der Sender die Nominierung am Samstag wieder zurück.

