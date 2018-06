New York (dpa) - Die "Nazi-U-Bahn" fährt nicht mehr: Der Handelsgigant und Fernsehmacher Amazon hat nach ein paar Tagen eine umstrittene Werbung in New York zurückgenommen. U-Bahnzüge, die mit Nazisymbolen übersät waren, wurden nach Protesten aus dem Verkehr gezogen. Sie hatten für die neue Serie "The man in the High Castle" werben sollen. Selbst New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hatte sich eingeschaltet. Die Serie ist eine Adaption des Buches von Philip K. Dick von 1962, das in Deutschland unter dem Titel "Das Orakel vom Berge" erschienen war.

