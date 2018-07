Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre in den eigenen Reihen heftig umstrittene Flüchtlingspolitik im Bundestag verteidigt. In der Generaldebatte über den Kanzleretat sagte Merkel an die Adresse ihrer Kritiker, die eine Obergrenze verlangen: "Die simple Abschottung wird uns nicht das Problem lösen." Sie plädierte für "legale Kontingente" für Flüchtlinge, die "europaweit zu vereinbaren" seien. Ziel müsse sein, "die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge zu reduzieren". Eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung der Flüchtlingszahlen nehme die Türkei ein, sagte Merkel.

