Interimscoach Kramny will Neustart beim Drittletzten VfB einleiten

Stuttgart (dpa) - Interimstrainer Jürgen Kramny will beim VfB Stuttgart mit "einem gewissen Neustart" eine sportliche Trendwende einleiten. Der Nachfolger des am Dienstag beurlaubten Alexander Zorniger bezeichnete seinen Aufstieg zu den Profis des schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Mittwoch "natürlich als Chance". Zugleich sprach er vor seiner ersten Bewährungsprobe am Sonntag beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund von einer "Riesenverantwortung für den Verein". Vor dem 14. Spieltag steckt der VfB als Drittletzter mitten im Abstiegskampf. Sportvorstand Robin Dutt erklärte, Kramny bekomme "allen Raum und alle Freiheiten" in seiner neuen Funktion.

Rummenigge erwartet "spannende" DFL-Debatte zur TV-Vermarktung

München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge erwartet nach dem provokanten Antrag des FC St. Pauli zur Fernsehvermarktung eine "spannende" Diskussion bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am 2. Dezember in Frankfurt. Dem Chef des FC Bayern geht die Solidarität bei der Geldverteilung unter den 36 Proficlubs schon länger zu weit. "Es ging eigentlich nicht mehr um den Wert, den jeder Club darstellt." Der FC Bayern wünscht eine bessere Unterstützung der Topclubs, um die Bundesliga auch international wettbewerbsfähig zu halten. Zweitligist St. Pauli will vor allem Werksclubs wie Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg von der Gruppenvermarktung ausschließen.

Dortmund ohne Aubameyang, Reus und Kagawa nach Krasnodar

Krasnodar (dpa) - Borussia Dortmund verzichtet im Europa-League-Spiel am Donnerstag in Krasnodar (17.00 Uhr/Sky) auf die Offensivkräfte Pierre-Emerick-Aubameyang, Marco Reus und Shinji Kagawa. Die drei Profis fehlten am Mittwoch beim Abflug der Mannschaft nach Russland. Ebenfalls nicht an Bord war Abwehrspieler Joo-Ho Park. Der bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Fußball-Bundesligist führt die Tabelle mit zehn Punkten vor Krasnodar an. Mit einem Unentschieden wäre der Sieg in der Gruppe C für den Revierclub schon vor dem letzten Vorrundenspiel perfekt.

Schalke gegen Nikosia ohne Kapitän Höwedes

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss im Europa-League-Spiel gegen APOEL Nikosia auf seinen Kapitän Benedikt Höwedes verzichten. Der Weltmeister fällt für die Begegnung zwischen dem Tabellenführer und dem Gruppen-Letzten aus Zypern am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky und Sport1) wegen Achillessehnenproblemen aus, wie Chefcoach André Breitenreiter am Tag vor dem Spiel berichtete. Höwedes werde zwei Tage mit dem Training aussetzen. Der in der Bundesliga gesperrte Johannes Geis werde "mit großer Wahrscheinlichkeit" von Beginn an spielen, kündigte Breitenreiter an.

Eishockey-Meister Mannheim zwei Wochen ohne Nationalspieler Goc

Mannheim (dpa) - Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim muss rund zwei Wochen auf Nikolai Goc verzichten. Der Nationalverteidiger habe sich eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen, teilte der DEL-Club am Mittwoch mit. Wie oder wobei sich der 29-Jährige verletzte, wollte der Verein nicht sagen. Goc fällt damit für die kommenden vier Spiele gegen die Krefeld Pinguine, Iserlohn Roosters, Eisbären Berlin und Thomas Sabo Ice Tigers sicher aus.

Dallas aus dem Tritt: Niederlage in Memphis - Hawks siegen

Memphis (dpa) - Die Dallas Mavericks mit ihrem Star Dirk Nowitzki sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga aus dem Tritt geraten. Mit dem 96:110 bei den Memphis Grizzlies kassierten die Texaner am Dienstagabend (Ortszeit) ihre zweite Niederlage hintereinander. Nowitzki konnte gegen die Grizzlies mit 14 Punkten seinem Team keine entscheidenden Impulse geben. Dennis Schröder von den Atlanta Hawks erwischte mit sechs Punkten gegen die Boston Celtics keinen guten Tag. Dennoch reichte es für die Hawks zu einem souveränen 121:97-Sieg.

16. Sieg: Golden State Warriors mit neuem NBA-Startrekord

Oakland (dpa) - Die Golden State Warriors haben einen Startrekord in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA aufgestellt. Mit dem 111:77 gegen die Los Angeles Lakers feierte das Team um den überragenden Stephen Curry am Dienstagabend (Ortszeit) im heimischen Oakland seinen 16. Sieg im 16. Saisonspiel. Der NBA-Meister aus Kalifornien verbesserte damit die Bestmarke, die bislang die Washington Capitals (1948/49) und die Houston Rockets (1993/94) hielten. Curry war gegen die Lakers mit 24 Punkten erneut bester Werfer der Warriors.