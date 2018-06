Paris (AFP) Im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist Moskau nach Angaben seines Botschafters in Paris zur Einrichtung eines "gemeinsamen Generalstabs" mit den USA, Frankreich und anderen Ländern wie selbst der Türkei bereit. "Wir sind bereit, (...) zusammen Luftangriffe auf Positionen von Daesch zu planen und dafür eine gemeinsamen Generalstab einzurichten mit Frankreich, mit Amerika, mit allen Ländern, die sich an dieser Koalition beteiligen wollen", sagte Botschafter Alexander Orlow am Mittwoch dem französischen Radiosender Europe 1. "Die Türken sind willkommen, wenn sie wollen."

