Washington (AFP) Amazon-Gründer Jeff Bezos ist ein Test mit einer wiederverwendbaren Rakete gelungen. Sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin habe am Dienstag in der Wüste des US-Bundesstaates Texas eine unbemannte Rakete gezündet, die nach ihrem Flug in 101 Kilometer Höhe wohlbehalten wieder gelandet sei, teilte Bezos über den Internetkurznachrichtendienst Twitter mit und verbreitete zugleich den Link zu einem entsprechenden Video. Die "New Shepard"-Rakete ist mit einer Raumkapsel ausgestattet, die sechs Personen transportieren kann.

