Washington (AFP) Filmregisseur Steven Spielberg und die Sängerin Barbra Streisand sind in diesem Jahr mit der US-Freiheitsmedaille geehrt worden. US-Präsident Barack Obama verlieh die höchste zivile Auszeichnung der USA am Dienstag bei einer Zeremonie im Weißen Haus in Washington. Dabei lobte er unter anderem das Engagement des dreifachen Oscar-Preisträgers Spielberg für die Shoah Foundation, die die Schilderungen von Holocaust-Überlebenden aufnahm, um sie für die Nachwelt zu erhalten.

