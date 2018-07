Washington (AFP) Die USA haben weitere Sanktionen gegen Unterstützer von Syriens Machthaber Baschar al-Assad verhängt. Das Finanzministerium in Washington setzte am Mittwoch sechs Organisationen und vier Einzelpersonen wegen ihrer Verbindungen zu Assads Regierung auf die Sanktionsliste. Darunter ist auch der Präsident des Weltschachbundes Fide, der russische Geschäftsmann Kirsan Iljumschinow. Auf die Sanktionsliste gesetzt wurde außerdem ein Mittelsmann, der von der IS-Miliz angebotenes Öl an die Führung in Damaskus verkauft haben soll.

